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Общество19 августа 2021 12:38

В центре Симферополя образовалась многокилометровая пробка

На некоторых участках дороги скорость не выше 5 километров в час
Елизавета КВАЧКОВА
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Машинам преграждает путь рабочая техника на дороге недалеко от Куйбышевского рынка в Симферополе

Машинам преграждает путь рабочая техника на дороге недалеко от Куйбышевского рынка в Симферополе

Фото: Архив "КП"

Транспортное движение в центре Симферополя 19 августа осложнено из-за огромных пробок.

Как передает Крым24, проблема может быть связана с предстоящим ремонтом улицы Киевской от площади имени Куйбышева до улицы Гурзуфской.

По словам очевидцев, на дороге стоит рабочая техника, которая мешает свободному проезду автомобилистов. Движение на некоторых участках маршрута не превышает 5 километров в час.

Ранее сообщалось, что 18 августа центр Симферополя также «стоял» в больших пробках. Заторы образовались из-за дорожных работ в районе Куйбышевского рынка.

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