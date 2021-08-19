Крымские власти готовятся к Ялтинскому международному экономическому форуму

В этом году VI ЯМЭФ пойдет с ограниченным количеством участников из-за ковидных ограничений. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Власти Крыма начали активную работу по подготовке к VI Ялтинскому международному экономическому форуму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В прошлом году мероприятие было перенесено в целях недопущения распространения коронавируса.

- В связи с этим принято решение об ограничении числа участников, чтобы максимально эффективно отработать программу форума для тех, кто на него попадет. В этом году ожидается примерно 2500 участников, – сообщил Аксенов.

По словам руководителя региона, количество иностранных делегаций, которые будут присутствовать на ЯМЭФ очно, может увеличиться. В рамках форума запланировано 49 мероприятий, сгруппированных по пяти направлениям: «новая инфраструктурная политика России», «инвестиционная стратегия регионов», «крымские приоритеты развития», «международное партнерство», «технологии и цифровизация – инструменты успеха».

- Кроме того, в секцию по виноградарству и виноделию будет включено проведение ежегодного фестиваля вина и гастрономии «Ноябрьфест», – добавил Аксенов.

В этом году Ялтинский международный экономический форум будет проходить с 4 по 6 ноября в Ялте.

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