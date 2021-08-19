В Керчи мошенник оформил кредиты на 230 тысяч рублей

Нарушителя поймали, ему грозит 2 года тюрьмы Фото: Архив "КП"

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился директор одной микрокредитной компании Нижегородской области, сообщили в пресс-службе МВД по РК. По его словам, с апреля по сентябрь 2020 года его организация потеряла 230 тысяч рублей.

- Пострадавший пояснил, что в указанный период времени его учреждением по заявкам обратившихся граждан были оформлены кредиты, а также заемщикам выплачены денежные средства. Однако заемщики не выполнили свои обязательства по данным кредитным договорам. В ходе самостоятельной проверки было установлено, что данные граждане не подавали заявки и не оформляли кредиты, – говорится в сообщении.

Выяснилось, что 30-лтений сотрудник одного из салонов сотовой связи в Керчи, имея доступ к базам данных клиентов, воспользовался этим, оформив на 11 граждан договоры кредитования. Суммы займов варьировались от 7 до 33 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. По подозрению в преступлении правоохранители задержали жителя Ленинского района РК. Максимальное наказание, которое может получить нарушитель, – 2 года тюрьмы.

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