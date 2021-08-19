В Ялте открыли мемориальную доску в память о Мустафе Селимове

Доска изготовлена в рамках реализации проекта «Ялта – город Героев» Фото: Архив "КП"

В Ялте открыли мемориальную доску с именем комиссара Южного соединения партизан Крыма Мустафы Селимова. Доска изготовлена в рамках реализации проекта «Ялта - город Героев». В торжественном открытии мемориала принял участие депутат Госсовета РК Алексей Черняк.

- Мустафа Селимов был заместителем руководителя самого большого партизанского отряда на полуострове, награжден медалями и орденами. Несмотря на это, был депортирован и всю свою жизнь посвятил восстановлению прав крымскотатарского народа. На родину он так и не вернулся, хотя родился и всю жизнь до депортации провел в Бахчисарайском районе, где теперь стоит памятник, - заявил Черняк.

По его словам, жизнь Селимова - яркий пример служения Родине и своему народу. Его фамилию часто упоминают жители Белогорского, Бахчисарайского районов, Большого Судака и Ялты.

Момориальная доска Фото: Архив "КП"

- Открытием мемориальной доски мы восстанавливаем историческую справедливость в отношении этого человека, - отмечает депутат Госсовета.

Он также выразил благодарность руководителю общественного движения «Герои Крыма» Ибраиму Ширину и администрации Ялты за проделанную работу по увековечению памяти Мустафы Селимова.

СПРАВКА «КП»:

Мустафа Селимов - советский партийный и хозяйственный деятель. Комиссар Южного соединения партизан Крыма. В годы Великой Отечественной войны он вызвался добровольцем на фронт, но его назначили комиссаром 4-го партизанского района. В 1944 году стал комиссаром Южного соединения партизан Крыма. 18 мая 1944 года Мустафу Селимова депортировали из Крыма. Возвращения на родину он так и не дождался, скончался на чужбине на 75-м году жизни.