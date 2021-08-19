Не поделили выручку: Севастополец получил пулю в лицо от супруги

Женщина выстрелила своему мужу в лицо из пневматического пистолета, повредив глаз Фото: "КП" Архив

В Севастополе женщина выстрелила своему супругу в лицо из пневматического пистолета в ходе ссоры, сообщили пресс-службе УМВД России по Севастополю. Когда на место инцидента прибыли медики «скорой», они обнаружили в квартире у семейной пары крупную партию наркотических веществ.

Выяснилось, что муж с женой не могли поделить выручку от сбыта наркотиков. Мужчина пригрозил супруге пистолетом, но женщину это не испугало. В порыве гнева она выхватила оружие и выстрелила пострадавшему в лицо, повредив глаз.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции ОМВД, которые в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли крупную партию синтетических наркотиков, банковские карты, деньги, добытые преступным путем, и другие вещи, имеющие доказательное значение, – говорится в сообщении.

Мужчине грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения за незаконное производство, хранение и сбыт запрещенных веществ, а его жене – 5 лет за умышленное причинение вреда здоровью.

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