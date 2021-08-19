Оползень после дождя повредил объекты культурного наследия Керчи

В результате обильных дождей повреждены объекты культурного наследия Керчи. Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

В Керчи сползающий грунт, который был спровоцирован обильными осадками, повредил объекты культурного наследия в городе.

- В рамках рабочей поездки проинспектированы Аджимушкайские каменоломни, Царский и Мелек-Чесменский курганы, склеп Деметры. После дождей произошло сползание грунта, приведшее к обрушению на объектах культурного наследия, – цитирует КИА пресс-службу Министерства культуры Крыма.

Эксперты приступили к осмотру объектов, чтобы оценить уровень ущерба, нанесенного непогодой.

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