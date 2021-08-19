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Политика19 августа 2021 16:08

Зеленский намерен обсудить с Путиным статус украинских заключенных в Крыму

У стран уже есть опыт обмена удерживаемыми лицами
Елизавета КВАЧКОВА
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Президент Украины хочет провести прямые переговоры с российским лидером в отношении крымских заключенных. Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины хочет провести прямые переговоры с российским лидером в отношении крымских заключенных. Владимир Зеленский/Facebook

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным относительно граждан Украины, отбывающих наказание в Крыму, сообщили в пресс-службе украинского президента.

Напомним, что осенью 2019 года между Россией и Украиной уже состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

- На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу, – цитирует Зеленского пресс-служба.

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