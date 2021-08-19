«Око центр» в Симферополе предлагает передовые методы лечения глаукомы

Микроимпульсная циклокоагуляция оставила далеко позади другие методы лечения глаукомы.

Центр Лазернои микрохирургии глаза «Око центр» в Симферополе предлагает пациентам передовые методы обследования и лечения глаукомы.

В частности, в клинике доступен метод высокотехнологичной хирургии и новейшая технология – микроимпульсная транссклеральная циклофотокоагуляция.

- У данного метода есть множество преимуществ. Так, благодаря данной технологии мы можем эффективно снизить давление и получить устойчивое зрение. Кроме того, микроимпульсная циклокоагуляция позволяет вести постоянную борьбу за зрение пациента с глаукомои , ведь всегда есть в запасе «еще одна процедура». Методика настолько эффективно снижает давление, что позволяет если не отменить, то существенно уменьшить количество капель и частоту их использования, - рассказывают в Центре Лазернои микрохирургии глаза «Око центр».

Можно с уверенностью говорить, что микроимпульсная циклокоагуляция оставила далеко позади другие методы лечения глаукомы.

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