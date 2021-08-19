Из-за непогоды в симферопольском аэропорту задерживается прибытие девяти самолетов

Фото: Архив "КП"

В симферопольском аэропорту из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти самолетов.

- Командиры двух самолетов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе, - сообщили КП-Крым в пресс-службе аэропорта Симферополь.

Напомним, в Крыму на 19 и 20 августа объявлено штормовое предупреждение. Синоптики отмечают, что на полуострове проходить холодный фронтальный раздел, в связи с чем возможны ливни и грозы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50