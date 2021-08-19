В Крыму мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в «КамАЗ»

Мотоциклист врезался в массивный грузовик и разбился насмерть Фото: Архив "КП"

В Крыму погиб водитель мотоцикла при столкновении с «КамАЗом», сообщили в МВД России по Республике Крым. Авария произошла на автодороге Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта, на повороте на село Красногвардейское.

Мотоциклист ехал из Симферополя в Джанкой. Он не выбрал безопасную дистанцию от едущего впереди массивного грузовика, который притормозил, чтобы повернуть.

- В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте от полученных травм, – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают детали инцидента.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50