РФ оставила без рассмотрения ноту протеста МИД Украины против поездки Лаврова в Крым

В ноте протеста МИД Украины содержалась неприемлемая терминология, поэтому общение было возвращено без рассмотрения Фото: Елизавета КВАЧКОВА

МИД Российской Федерации вернул без рассмотрения украинскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста, связанную с поездкой министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Крым, сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такое решение связано с тем, что обращение содержало неприемлемую терминологию, которая ставит под сомнение российский статус Крыма.

- Министерство иностранных дел России 17 августа вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере «Таврида», – сообщила Захарова.

Она добавила, что официальный Киев должен наконец осознать – Республика Крым и город Севастополь являются субъектами РФ. Она напомнила, что Россия – единственная страна в мире, где в двух регионах украинский язык имеет такой же статус, как и на самой Украине.

- Мы призываем украинскую сторону прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны. И подтверждаем, что будем и впредь возвращать подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов РФ, – заключила дипломат.

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