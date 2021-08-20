Погода в Крыму на 20 августа: дожди и тепло до +27

В Симферополе снова обещают дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, гроза. Скорость северо-западного ветра до 15 м/с. Днем тепло до 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +24°, скорость северного ветра 4-10 м/с. Переменная облачность, дождь и гроза.

В Евпатории днем до +23°, скорость северного ветра 5-11 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Феодосии столбик термометра покажет +20…24°, скорость северо-западного ветра 5-14 м/с. Облачно, дождь, гроза.

В Керчи +21…23°. Скорость западного ветра 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 23...26°.

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