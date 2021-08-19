Где в Симферополе и Севастополе 20 августа отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Дружбы 24-62 (чет), 21-93 (нечет)

ул. Красных Зорь 26-40 (чет), 25-29 (нечет)

ул. Днепровская 30-82 (чет), 29-85 (нечет)

ул. Табачная 2-28 (чет), 1-19 (нечет)

ул. I Конной Армии 48-76 (чет), 19а, 25а

ул. Аянская 42-70 (чет), 25-67 (нечет)

ул. Сенная, 1-27;(нечет); пер. Смежный, 7, 9, 10;

ул. Ленинградская 1-5 (нечет)

ул. Тургенева 38-48 (чет), 21-25а (нечет)

ул. Фрунзе 32, 35; ул. Вишневая, 62-104

ул. Куйбышева, 157-179 (нечет)

ул. Кечкеметская, 40-62 (чет), 142-164 (чет), 69/155, 80/1

ул. Лизы Чайкиной 28-34 (чет);

ул. Стрелковая 70-116 (чет), 67-85 (нечет)

ул. Шалфейная 58-118 (чет), 67-119 (нечет)

пер. Вишневый 20-24 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Кочубея 46-54,60-70

ул. Федько 40-42

ул. Делегатская 3, 10,3-А,5-33,39

туп. Неровный 6-22,5

ул. Охотская 36-40; 42-50,57-А,21-49,59; 59-А,61-67

пер. Сквозной 10-14,18

ул. Элеваторная 18-А,2-52,49

ул. Горная 2-8, 10, 12-14,1

ул. Делегатская 1-а,1-б,1-в; 1-г; 4-6,35

с 8.30 до 14.00

ул. Генерала Жидилова 1,28,32-42(чет)

с 9.00 до 17.00

с. Орловка: ул. Пионерская, 2-12(чет),1-23(нечет), 2/1,2-4(чет),8-10(чет),14-28(чет),36-38(чет),33/2,25-37(нечет); ул. Приморская, 11, 17-А,13-А,1-9(нечет),13-17(нечет), 20-Б,21-45(нечет); пер. Школьный 2-10(чет),1-9(нечет); ул. Дорожная 1-Б; ул. Школьная 8-а,2-4(чет),1-7(нечет)

с 9.00 до 14.00

ул. Л. Бобковой 7-9, 13-А 7/4,7/4-а

ул. Военных строителей 3-Б/28,3-Б/38,3-Б/29,3-Б/26,3

СТ Сатурн уч.274,1,338,388-390,уч.389,275,303,321-323,363,391

с 11.00 до 15.00

п. Андреевка: ул. Качинская; ул. Огородная 14-18,13-19; ул. Садовая 2-22,3-15; 24-38,25-41, 19, 27; ул. Центральная 4-22,11-Б,1-41,53; ул. Майская 2-36,1-19; ул. Майская 21; пер. Садовый 4-6,16,23

с 8.00 до 17.00

ул. Богданова 17

ул. Чехова 6

пл. Кролевецкого 1, 16

ул. Надежды Краевой 1, 15

ул. Челюскинцев 32-А,32-Б,36, 34-А,34-Б,34-В,36-В,32-34

с 8.00 до 15.00

п. Октябрь: ул. 19 го Партсъезда 2; ул. Узловая 2-54,7-31,35; 56-82,37-71 84-118,73-81 85; ул. Чернореченская 2-20,1-А,1, 42,54-64,5-17, 34-а,15-А,19-59,90-Б-1,70,86-94,23-А,23-Б,25-А,25-Б,31-А,71,72; ул. Колхозная 23-29; ул. Парижской коммуны 5, 78-86,67-79

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