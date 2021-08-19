Более 90% жителей Крыма положительно оценивают нахождение в составе РФ

Большая часть крымчан положительно оценивает развитие Крыма за последние семь лет Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 93% жителей Крыма положительно оценивают вхождение республики в состав Российской Федерации.

Большинство проголосовавших крымчан (89%) убеждены, что регион за последние семь лет стал активнее развиваться, 2% считают, что развитие шло успешнее, когда регион находился в составе Украины, еще 4% уверены, что ни тогда, ни сейчас Крым не развивается.

- Воссоединение Крыма с Российской Федерацией положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных, – говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, согласно данным опроса, подавляющее большинство крымчан (88%) поддержали бы присоединение Крыма к РФ, 5% поддержали бы статус Автономной Республики Крым в составе Украины, 7% затруднились ответить.

Положительные изменения в своей жизни и жизни своей семьи отметили 70% жителей региона, еще 16% посчитали, что воссоединение с РФ никак не отразилось на их положении, 9% отметили негативные изменения. Настоящим развитием Крыма довольны 75% местных жителей, 21% – недовольны.

Опрос, в котором приняли участие 1 600 совершеннолетних жителей Крыма, был проведен 11-12 августа 2021 года. Опрашивание осуществлялось в формате телефонного интервью.

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