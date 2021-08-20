Евпатория возглавила топ-10 популярных направлений для романтического отдыха осенью

Евпатория востребована у туристов даже осенью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, где пары планируют провести отпуск в сентябре и октябре, не выезжая за пределы России.

Рейтинг самых востребованных направлений для романтического отдыха в бархатный сезон возглавили Евпатория, Сочи и Питер.

Топ-10 популярных направлений отдыха тет-а-тет в бархатный сезон (средняя цена в рублях ночи в отелях):

Евпатория, 2699

Сочи, 2619

Санкт-Петербург, 3313

Ростов-на-Дону, 2137

Воронеж, 1600

Москва, 3304

Кисловодск, 2357

Саратов, 1900

Пряжа (Карелия), 9000

Эльбрус, 7257

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