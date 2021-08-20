Евпатория возглавила топ-10 популярных направлений для романтического отдыха осенью

Евпатория востребована у туристов даже осенью.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, где пары планируют провести отпуск в сентябре и октябре, не выезжая за пределы России.
Рейтинг самых востребованных направлений для романтического отдыха в бархатный сезон возглавили Евпатория, Сочи и Питер.
Топ-10 популярных направлений отдыха тет-а-тет в бархатный сезон (средняя цена в рублях ночи в отелях):
Евпатория, 2699
Сочи, 2619
Санкт-Петербург, 3313
Ростов-на-Дону, 2137
Воронеж, 1600
Москва, 3304
Кисловодск, 2357
Саратов, 1900
Пряжа (Карелия), 9000
Эльбрус, 7257
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