Где в Симферополе и Алуште не будет воды 20 августа

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Алуште и Симферополе на некоторых улицах нет воды 20 августа, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В курортной столице РК до 12.00 краны будут сухими на улице Солнечной, на улице Победы, на улице Партенитской, на улице Парковой, по переулку Горный и по переулку Скалистый.

В Симферополе не будет воды на улице Кечкеметской (частично), а также на прилегающих улицах и переулках.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

Ранее сообщалось, что в Крыму 20 августа ожидаются дожди и тепло до +27 градусов. На полуострове стало прохладнее.

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