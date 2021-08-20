Симферопольца, задушившего своего сына, освободили от тюрьмы

Жителя Симферополя, убившего своего ребенка, признали психически нездоровым Фото: "КП" Архив

Жителя Симферополя, который в феврале этого года задушил своего 7-летнего сына, освободили от уголовной ответственности. Соответствующее решение принял Верховный Суд РК.

- Согласно заключению экспертизы, мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и опасность своих действий, – цитирует Крым24 пресс-службу прокуратуры Крыма.

Вместо тюремного заключения мужчину ждет принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

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