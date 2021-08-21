Погода в Крыму на 21 августа: без осадков и тепло до +27

Температура воды в Черном море до 23...25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Скорость северо-западного ветра до 11 м/с. Днем воздух в городе-герое прогреется до 26…28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +28°, скорость северно-западного ветра 4-10 м/с. Ясно.

В Евпатории днем тепло до 26°, скорость западного ветра 3-10 м/с. Ясно и сухо.

В Феодосии столбик термометра покажет +25…27°, скорость северо-западного ветра 4-10 м/с. Переменная облачность.

В Керчи воздух прогреется до 25°. Скорость западного ветра 4-9 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море до 23...25°.

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