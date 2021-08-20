В Крыму планируют улучшить условия труда педагогов

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Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов выступает за то, чтобы новые жилье строилось во всех регионах Крыма. По его мнению, затраты должно компенсировать государство.

Бабашов отмечает, что многие педагоги хотели бы получить сертификат на улучшение жилищных условий многодетных семей, однако это сейчас невозможно, поскольку в Крыму была приостановлена их выдача до 2024 года.

- Сегодня на бюджет Крыма легла большая нагрузка и приостановка программы стало вынужденной мерой. Надеемся, что нам удастся стабилизировать нашу экономику, - прокомментировал депутат.

Он подчеркнул, что сертификаты выдавались в 2019 году, когда ситуация была более благополучной - не было коронавируса и потопов в Крыму.

Однако Бабашов считает, что педагогам нужно создать привлекательные условия для жизни и труда, поскольку учителя взрослеют, а молодежь не спешит идти на замену.

Депутат пообещал, что в ближайшие годы материально-техническое оснащение крымских школ будет доведено до общероссийских стандартов. В Крыму под программу ремонта могут попасть до 100 учреждений образования, у которых готова проектно-сметная документация.

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