В Крыму семьи с детьми смогут получить дополнительные выплаты

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С 1 сентября родители, которые берут больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет, будут получать выплаты в размере 100% от заработка. Соответствующие поправки в законодательстве о защите детей были внесены депутатами Госдумы, среди которых был и депутат от Крыма Михаил Шеремет.

Также больничный смогут получить и члены неполных малообеспеченных семей с детьми 16 лет включительно с 1 июля в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Еще одной поправкой с 1 июля 2021 г. устанавливается ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящиеся в трудной материальной ситуации. Выплата в среднем составит 6350 рублей. Это действие не распространяется на женщин, которые встали на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности до 1 июля текущего года.

А семьям, в которых начиная с января прошлого года появился первый ребенок, смогут получить свой материнский капитал. За 2020 год его получили около одного миллиона семей.

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