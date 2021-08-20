В Севастополе прогулочный катер с людьми потерпел крушение

Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами. Фото: Центр гражданской защиты Севастополя/ «ВКонтакте»

В районе Севастопольской бухты на внешнем рейде затонул прогулочный катер СМБ-40 «Виктория» с пассажирами, сообщили в Центре гражданской защиты города.

Инцидент произошел накануне днем. На помощь потерпевшим отправили спасательный катер «Омега», а также автомобиль с поисково-спасательным отрядом.

- Удалось эвакуировать троих потерпевших на борт катера. Их передали бригаде скорой помощи. Еще один человек самостоятельно доплыл к берегу, где его встретили спасатели и передали медикам. В спасательной операции от Центра гражданской защиты были задействованы семь человек и две единицы техники, – говорится в сообщении.

На место происшествия также прибыли специалисты МЧС для сбора информации о работе экстренных служб. Следственный комитет уже начал проверку по факту затопления катера.

- Примерно в 17 часов 19 августа катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты. В последующем перевернулся и затонул. Все пострадавшие были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

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