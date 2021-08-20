Иностранцы пытались вывезти на Украину через Крым фальшивые доллары

Остановлен канал контрабандных поставок поддельной валюты из Турции через Крым. Фото: ark.gp.gov.ua

В нескольких городах Украины орудовала группа выходцев из Азербайджана, Грузии, Турции и Узбекистана, которые вывозили поддельные деньги в страну через Крым. Правоохранителям удалось остановить канал контрабандных поставок.

- Иностранцы организовали схему ввоза «средств» на Украину вне таможенного контроля через территорию Крыма из Турции, – цитирует ForPost так называемую прокуратуру АР Крым.

Для сбыта купюр нарушители принимали заказы и вели переписку с потенциальными покупателями через Telegram-канал. Доставку товара осуществляли в почтовые отделения, либо передавали лично при встрече. Оплата принималась на электронные кошельки. По планам, доставить и реализовать на Украине должны были около одного миллиона поддельных долларов США.

- Стоимость фальшивых купюр составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости долларов США. То есть за фальшивые 100 долларов участники группы получали 50-60 настоящих, – приводит СМИ сообщение.

Стражи порядка задержали семерых злоумышленников. Во время обыска были изъяты валюта, средства технической связи, автотранспорт и огнестрельное оружие. Нарушители могут отправиться в тюрьму на 10 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50