Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

Украины считает Крымский мост неразрешимой проблемой. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба назвал практически неразрешимой «проблему Крымского моста». Интервью главы МИД опубликовано на сайте «НВ».

Отвечая на вопрос, как международные партнеры могут помочь Украине в ситуации, когда Россия «по сути заблокировала» Азовское море и «может в любое время перекрыть Керченский пролив», он заявил, что для разрешении этой ситуации странам НАТО, Украине, Грузии и Молдавии нужно выработать новые стратегии. Если этого не сделать, то Россия начнет доминировать в Черном море так, как сейчас доминирует в Азовском.

- Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова, – заявил Кулеба.

Он также добавил, что Российская Федерация «превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть».

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