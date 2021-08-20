В Симферополе пожар уничтожил продуктовый магазин

Пожар не удалось потушить быстро, однако никто не пострадал. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым

В ночь на пятницу в Симферополе на улице Ак-Кая начался пожар в продуктовом магазине. Причину происшествия экспертам предстоит выяснить, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Уточняется, что пострадавших или погибших нет.

- Сигнал о происшествии поступил в службу спасения в пятницу в 04.00. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, однако быстро победить огонь не получилось, – говорится в сообщении.

Потушить пламя удалось к 07.26 утра. В устранении пожара участвовали семь спасателей, которые использовали 2 единицы спецтехники.

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