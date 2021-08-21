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Общество21 августа 2021 10:20

В Крыму зафиксировали 359 новых случаев коронавируса

315 человек самостоятельно обратились за медпомощью
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Количество выздоровевших за сутки составляет 465 человек

Количество выздоровевших за сутки составляет 465 человек

Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму зафиксировали 359 случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 315 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4925 человек, - добавил он.

Количество выздоровевших за сутки составляет 465 человек, выздоровевших за весь период – 57 409 человек.

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