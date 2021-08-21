За торговлю наркотиками симферопольской наркодилерше грозит пожизненное заключение

В доме у девушки полицейские нашли еще больше наркотиков. Фото: МВД по Крыму

В Симферополе задержали девушку, которая торговала наркотиками в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

25-летнюю крымчанку поймали в селе Мирное. Свертки с порошкообразным веществом у нее нашли в багажном отсеке мопеда, на котором она передвигалась.

В доме у девушки полицейские нашли еще больше наркотиков: производное N-метилэфедрона, амфетамин и марихуана. После осмотра крымчанка призналась, что все запрещенные вещества она фасовала дома для сбыта через закладки в Симферополе и окрестностях города.

- Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в особо крупном размере), – добавили в пресс-службе полиции.

Теперь девушке грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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