В Симферополе хотят спасти от усыхания 600-летний дуб

В планы также входит очистка почвы, расширение огражденного пространства вокруг дерева. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Знаменитый «Дуб-богатырь Тавриды» в Детском парке Симферополя планируют оздоровить, сообщили в пресс-службе администрации города.

- В результате исследовательской диагностики дуба черешчатого «Дуб-богатырь Тавриды» научными сотрудниками были даны рекомендации по лечению и восстановлению жизненно важных функций дерева, - отметили в пресс-службе.

После диагностики специалисты уже начали реализовывать план мероприятий по восстановлению жизнеспособности уникального дерева. В планы также входит очистка почвы, расширение огражденного пространства вокруг дерева, замена прилегающего асфальтового покрытия на тротуарную плитку.

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