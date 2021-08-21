Житель Сакского района пытался угнать чужой автомобиль, чтобы доехать к себе домой

Парню грозит лишение свободы сроком до пяти лет Фото: Архив "КП"

Крымчанин пытался угнать чужой автомобиль, чтобы доехать до своего дома, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Вечером 23-летний житель Сакского района направлялся к себе домой, по пути он увидел машину. Парень разбил окно и повредил замок зажигания, чтобы угнать автомобиль и доехать домой, но через некоторое время у авто сработала блокировка руля. Угонщик не сдался и попросил прохожих помочь ему дотолкать машину на место парковки, а потом просто покинул место происшествия.

Хозяин автомобиля заметил неладное и обратился в полицию. Теперь в отношении мужчины заведено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ - неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. За это грозит штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

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