Погода в Крыму на 22 августа: сухо и тепло до +29

На полуострове погожий день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Скорость северо-западного ветра днем достигнет 5-10 м/с. Тепло до 26…28°.

В красавице Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +26°, скорость восточного ветра 2-9 м/с. Переменная облачность, возможен небольшой дождь, гроза.

В Евпатории днем тепло до 27°, скорость северо-восточного ветра 3-7 м/с. Ясно и сухо.

В Феодосии столбик термометра покажет 22…26°, скорость северного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Керчи столбик термометра поднимется до 26°. Скорость северного ветра 4-9 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море до +26°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50