Где в Симферополе и Севастополе 23 августа отключат электричество

Электричество пропадет на несколько часов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 августа часть Симферополя и Севастополя останется без света.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Лавандовый, 2

ул. Дружбы 24-64 (чет), 21-93 (нечет)

ул. Красных Зорь 26-40 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Днепровская 30-82 (чет), 29-85 (нечет)

ул. Табачная 2-28 (чет), 1/81, 1-19 (нечет)

ул. I Конной Армии 48-76 (чет), 19а, 25а

ул. Аянская 42-70 (чет), 25-67 (нечет)

ул. Сенная 1-27 (нечет);

ул. Баррикадная 59а

ул. Ленинградская 1-5 (нечет)

пер. Смежный 10, 7-9 (нечет)

ул. Тургенева 38-52 (чет), 21-25а (нечет)

ул. Фрунзе 28,32, 35,41;

ул. Киевская 20а, 22, 24

ул. Вишневая 62-104 (чет), 63-103 (нечет)

ул. Куйбышева 142-168 (чет), 181/46, 157-179 (нечет)

ул. Кечкеметская 40-62 (чет), 142-164 (чет), 69/155, 80/1

ул. Стрелковая 70-116 (чет), 67-85 (нечет)

ул. Лизы Чайкиной 28-48 (чет), 15-59 (нечет)

ул. Шалфейная 58-118 (чет), 67-119 (нечет)

пер. Вишневый 20-24 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Радио 12-40 (чет), 11-41 (нечет)

ул. Болгарская 16-18 (чет)

ул. Геологическая 3, 5, 19

ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)

ул. Куйбышева / Болгарская

ул. Кечкеметская/пер. Дорожный

ул. Аванградная 20-40/18 (чет), 21-37 (нечет)

ул. Гастелло 4-38 (чет); ул. Макаренко 26-32 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

с. Орловка: ул. Пионерская, 2-12(чет),1-23(нечет), 2/1,2-4(чет),8-10(чет),14-28(чет),36-38(чет),33/2,25-37(нечет); ул. Приморская, 11, 17-А,13-А,1-9(нечет),13-17(нечет), 20-Б,21-45(нечет); пер. Школьный 2-10(чет),1-9(нечет); ул. Дорожная 1-Б; ул. Школьная 8-а,2-4(чет),1-7(нечет)

с 8.00 до 16.00

про. Коробкова, 60-А,40-56(чет),60

ул. Короленко, 57

про. Короленко, 2

с 13.00 до 14.00

ул. Загородная Балка, 4-6(чет),1-А,3,2-Б, 19/2,2-А

ул. Мечникова, 1,2-4(чет),5,7,11,47-а,41-в,15-47(нечет)

ул. Пожарова, 1-3(нечет); 5;

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Мельника, 1, 5

с 7.30 до 16.30

пр. Генерала Острякова 248;

ул. Хрусталева 167,169-а,169,173,177,146-а,161,146,177-а,161-а;

ул. Сельская 44,83.

с. Терновка: ул. Родниковая 6,8,14,1-11(нечет); ул. Зеленая 2-18(чет),1-13(нечет); пер. Конторский 2,4,3-а,1-5(нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет),7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет),1-17(нечет); ул. Горная 1-37 (нечет),2-8(чет),12-18(чет),24-40(чет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет),1-11(нечет),16,17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Королева 1,3,9,10,11; ул. Молодежная 1-29(нечет),2-38(чет),37,39; ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет),1-7(нечет),15-71(нечет); ул. Гагарина 2-6(чет),1-7(нечет); ул. Комсомольская 2-16(чет),1-19(нечет),23; ул. Советская 2-22(чет),1-17(нечет)

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