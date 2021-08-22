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Здоровье22 августа 2021 12:14

Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболело чуть больше 360 человек

Тест на COVID-19 сделали 6,6 тысяч крымчан и гостей полуострова
Степан ОСТИНОВ
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В субботу в Крыму выздоровели 103 человека, а с начала пандемии — 57,5 тысяч.

В субботу в Крыму выздоровели 103 человека, а с начала пандемии — 57,5 тысяч.

В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 361 человек.

- Из общего количества заболевших 311 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Тест на COVID-19 в лабораториях Республики вчера сдали 6,6 тысяч человек. В субботу в Крыму выздоровели 103 человека, а с начала пандемии — 57,5 тысяч.

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