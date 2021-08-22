В Симферополе работают три продовольственные ярмарки

Фото: Минсельхоз Крыма

В Симферополе работают сразу три продовольственные ярмарки, рассказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

- Качество продукции ассортимент и организация ярмарки - на высоте. Не проспите, успейте купить всё необходимое по низким ценам: очереди большие, продукция распродаётся мгновенно, - отметил Андрей Рюмшин.

Ярмарки находятся а трех площадках в различных частях города

- ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

- ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд);

- ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»).

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