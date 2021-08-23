Где в Крыму не будет воды 23 августа

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

На некоторых улицах крымских городов 24 августа не будет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, водоснабжение до 00.00 ограничено в селе Молочное и Новоэстония Красногвардейского района.

В Евпатории краны будет сухими с 10.30 до 18.00 на улице Фрунзе 69, 65, 67, 71, 73.

Также воды не будет до 00.00 в селе Серебрянка Красноперекопского района.

В Симферополе водоснабжение ограничено до 00.00 в микрорайоне Марьино.

Кроме того, краны буду сухими до 00.00 в Симферопольском районе по таким адресам: микрорайон Ак Мечеть: улица Усадебная, улица Янтарная, улица Умрют, улица Абдуль Тейфук, улица Ак Кая, улица Миндальная, а также на прилегающих улицах и переулках.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

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