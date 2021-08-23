В Крыму прокомментировали обещание Зеленского провести футбольный матч в Симферополе

Украинский президент выразил желание провести матч по футболу в Симферополе Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму назвали неосуществимой идеей желание президента Украины Владимира Зеленского провести матч по футболу между командами участников войны на востоке страны и волонтеров в Донецке или Симферополе.

- Бредовая идея главы государства, который должен руководствоваться реалиями, а не фейками. В данном случае высказывается не президент многомиллионной страны, а шоумен «Квартала-95», – цитирует Крым24 председателя Общественной палаты РК Александра Форманчука.

По его словам, он верит, что Зеленский любит Крым, украинский лидер даже держит на полуострове квартиру, которую регулярно оплачивает.

- Но до тех пор, пока существует российское государство, Крым будет в составе этого государства. Он никогда не был украинским и не будет. Бред, бред и еще раз бред, – добавил председатель ОП.

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