Один из пострадавших в ДТП со скорой в Керчи скончался

В результате аварии с участием скорой один из пострадавших умер в больнице
Фото: Архив "КП"
Один из пострадавших в ДТП в Керчи с участием автомобиля скорой медицинской помощи скончался в больнице, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Напомним, что утром 20 августа в Керчи произошла авария с участием кареты скорой и легковушки. Машины столкнулись на перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова, в результате чего автомобиль СМП перевернулся. Пострадали четыре человека. Уточняется, что умерший на момент аварии сопровождал пациента внутри кареты СМП.
Ранее сообщалось, что в Симферополе скорая помощь столкнулась с внедорожником. Авария произошла в Центральном районе города.
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