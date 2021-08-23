Один из пострадавших в ДТП со скорой в Керчи скончался

В результате аварии с участием скорой один из пострадавших умер в больнице Фото: Архив "КП"

Один из пострадавших в ДТП в Керчи с участием автомобиля скорой медицинской помощи скончался в больнице, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Напомним, что утром 20 августа в Керчи произошла авария с участием кареты скорой и легковушки. Машины столкнулись на перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова, в результате чего автомобиль СМП перевернулся. Пострадали четыре человека. Уточняется, что умерший на момент аварии сопровождал пациента внутри кареты СМП.

Ранее сообщалось, что в Симферополе скорая помощь столкнулась с внедорожником. Авария произошла в Центральном районе города.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50