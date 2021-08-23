Ремонт Крымскотатарского театра в Симферополе завершен на 80%

Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр – единственный тюркоязычный театр в Крыму Фото: Архив "КП"

Капитальный ремонт Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра в Симферополе практически завершен, сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.

Как пишет Крымская газета, ремонтные работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Рабочие установили сети вентиляции, водоснабжения, закончили отделочные работы цокольного, третьего и четвертого этажей. Сейчас продолжается восстановление фасада в холле строения.

Уточняется, что уже готова документация по благоустройству близлежащей территории.

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