Проблему с очистными сооружениями в Крыму обещают решить за три-четыре года

По словам Хуснуллина, острого дефицита воды благодаря дополнительным скважинам на полуострове на сегодняшний день нет Фото: Анна КИРИЕНКО

Проблему неисправности очистных сооружений в Крыму и Севастополе планируют решить за три-четыре года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ситуацию будут исправлять в рамках комплексного плана правительства России по водообеспечению республики. Он включает в себя также добычу пресной воды под Азовским морем.

- Сейчас идет работа Минстроя, руководства Крыма и Севастополя по утверждению технических решений, проектных решений. По ряду объектов уже приступили к стройке. Мы считаем, что за три-четыре года мы проблему очистных в Крыму и Севастополе решим, - отметил Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, из-за сильного износа сетей уходит очень много воды, поэтому нужно сократить потери примерно на 30%. При этом Хуснуллин добавил, что острого дефицита воды благодаря дополнительным скважинам на полуострове на сегодняшний день нет.

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