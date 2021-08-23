Среднероссийские показатели строительства в Крыму будут достигнуты за два-три года

Ключевой проблемой в регионе вице-премьер назвал отсутствие подготовленных площадок под жилищное строительство Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Республика Крым и город Севастополь достигнут среднероссийских показателей по строительству и вводу в эксплуатацию жилья в течение следующих двух-трех лет, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Главной проблемой в регионе вице-премьер считает отсутствие подготовленных площадок под жилищное строительство. По его словам, многие предпринимали попытку найти небольшую территорию для возведения дома и заработать на этом.

- Я убежден, что в течение двух-трех лет мы выйдем на показатели общероссийские по нацпроекту. Вообще мы должны к 2029 году выйти на строительство 20 миллионов квадратных метров жилья в год или 0,8 метра на человека в среднем по стране, – сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что сейчас в Крыму главная задача – создать комплексные территории развития, которые будут обеспечены инженерной и социальной инфраструктурой, садиками, школами, дорожной инфраструктурой. Кроме того, по планам, в будущем на полуострове превысят среднероссийский уровень по строительству жилья.

- Жилья в Крыму будет строиться больше, потому что спрос сегодня очень большой, – сообщил Хуснуллин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50