Зеленский сообщил о подготовке декларации по Крыму, открытой всем странам для подписания

«Крымская платформа» – это международная площадка по обсуждению путей деоккупации РК. Фото: Владимир Зеленский/instagram

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о принятии международной декларации по Крыму по итогам «Крымской платформы», которая была открыта в понедельник в Киеве. В ходе своего выступления он отметил, что документ смогут подписать все желающие страны.

- Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова, – сообщил президент Украины.

По его убеждению, совместная декларация стран-участница «Крымской платформы» создаст политический фундамент для их дальнейшей работы. В итоговой декларации будет подтверждена «готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма».

Власти РФ, по словам украинского лидера, систематически нарушают права жителей Крыма, а сам полуостров превращают в военную базу. Он добавил, что в скором времени создадут офис «Крымской платформы», который будет отслеживать экологическую и экономическую ситуацию в регионе.

- Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть из международной повестки дня еще на семь лет, – заявил Зеленский и отметил, что с сегодняшнего дня «начинается обратный отсчет времени до освобождения» Крыма.

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