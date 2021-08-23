На симферопольца, пытавшегося разнять драку, завели уголовное дело

Против мужчины-миротворца возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности Фото: "КП" Архив

В одном из увеселительных заведений Симферополя между двумя молодыми людьми вспыхнула драка, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Один из свидетелей конфликта попытался унять агрессоров, встав между ними, в результате чего один из мужчин упал и получил перелом свода черепа. Против 46-летнего миротворца возбуждено уголовное дело. Мера наказания варьируется от штрафа до тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что за торговлю наркотиками симферопольской наркодилерше грозит пожизненное заключение. Запрещенные вещества девушка хранила в багажнике своего мопеда.

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