Погода в Крыму на 24 августа: штормовое предупреждение и тепло до +29

Температура воды в Черном море 23…25°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.
- В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Днем тепло 27…29°.
В Ялте, как обещает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до 23…27°, скорость юго-восточного ветра всего 2 м/с. Ясно.
В Евпатории днем тепло до 27°, скорость северо-восточного ветра до 5 м/с. Ясно.
В Феодосии столбик термометра покажет 22…25°, скорость восточного ветра -7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи столбик термометра покажет 22… 25°. Скорость северо-восточного ветра 5-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Температура воды в Черном море 23…25°.
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