Погода в Крыму на 24 августа: штормовое предупреждение и тепло до +29

Температура воды в Черном море 23…25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Днем тепло 27…29°.

В Ялте, как обещает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до 23…27°, скорость юго-восточного ветра всего 2 м/с. Ясно.

В Евпатории днем тепло до 27°, скорость северо-восточного ветра до 5 м/с. Ясно.

В Феодосии столбик термометра покажет 22…25°, скорость восточного ветра -7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи столбик термометра покажет 22… 25°. Скорость северо-восточного ветра 5-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 23…25°.

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