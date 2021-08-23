Сбежавшего на Украину профессора КФУ уволили за взяточничество

Казарин до возвращения Крыма в Россию руководил кафедрой русской и украинской филологии в Симферопольском госуниверситете (позже – ТНУ). Фото: tnu.edu.ua

Бывшего профессора КФУ имени Вернадского Владимира Казарина, который в 2014 году бежал на Украину, уволили за взяточничество.

Как пишет ForPost, соответствующий указ врио министра образования и науки Украины Светланы Даниленко опубликовали в соцсетях. На территории Украины Казарин исполнял обязанности ректора фейкового Таврического национального университета имени В.И. Вернадского (образованного в Киеве в 2015 году). Коррупционера отстранили от должности 20 августа 2021 года.

Напомним, что Владимир Казарин покинул полуостров как борец за возврат Крыма в состав Украины. Однако в 2017 году беглеца назвали агентом ФСБ и обвинили в сепаратизме и коррупции. Студенты фейкового университета еще тогда заявляли, что учебное учреждение не дает качественного образования.

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