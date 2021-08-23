Симферополь и Севастополь 24 августа частично останется без электричества

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 августа часть Симферополя и Севастополя останется без света. Перебои с подачей тока произойдут из-за ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Лавандовый, 2

ул. Дружбы 24-64 (чет), 21-93 (нечет)

ул. Красных Зорь 26-40 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Днепровская 30-82 (чет), 29-85 (нечет)

ул. Табачная 2-28 (чет), 1/81, 1-19 (нечет)

ул. I Конной Армии 48-76 (чет), 19а, 25а

ул. Аянская 42-70 (чет), 25-67 (нечет)

ул. Сенная 1-27 (нечет)

ул. Баррикадная 59а

ул. Ленинградская 1-5 (нечет)

пер. Смежный 10, 7-9 (нечет)

ул. Тургенева 38-52 (чет), 21-25а (нечет)

ул. Фрунзе 28,32, 35,41

ул. Киевская 20а, 22, 24

ул. Вишневая 62-104 (чет), 63-103 (нечет)

ул. Куйбышева 142-168 (чет), 181/46, 157-179 (нечет)

ул. Кечкеметская 40-62 (чет), 142-164 (чет), 69/155, 80/1

ул. Стрелковая 70-116 (чет), 67-85 (нечет)

ул. Лизы Чайкиной 28-48 (чет),

15-59 (нечет); ул. Шалфейная 58-118 (чет),

67-119 (нечет); пер. Вишневый 20-24 (чет),

1-23 (нечет); ул. Радио 12-40 (чет), 11-41 (нечет)

ул. Болгарская 16-18 (чет);

ул. Геологическая 3, 5, 19

ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)

ул. Куйбышева / Болгарская

ул. Кечкеметская/пер. Дорожный

ул. Аванградная 20-40/18 (чет), 21-37 (нечет)

ул. Гастелло 4-38 (чет)

ул. Макаренко 26-32 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

с. Орловка: ул. Пионерская, 2-12(чет),1-23(нечет), 2/1,2-4(чет),8-10(чет),14-28(чет),36-38(чет),33/2,25-37(нечет); ул. Приморская, 11, 17-А,13-А,1-9(нечет),13-17(нечет), 20-Б,21-45(нечет); пер. Школьный 2-10(чет),1-9(нечет); ул. Дорожная 1-Б; ул. Школьная 8-а,2-4(чет),1-7(нечет)

с 8.30 до 15.00

ул. Щитовая 26-А/2,16-20,13/1,11-Б,31-А,17-А,23-А/1,3-А

ул. Парковая 18-А

с 8.00 до 16.00

ул. Композиторская 8-А,18-А,14-А,10-А,2,10-18,7-9,13-19,23

с 8.00 до 17.00

ул. Багрия 2-58,27-29

ул. Брянская 1-11

ул. Истомина 16-а,16

пр. Победы 50

пр. Победы 43

пр. Победы 49-51

ул. Актюбинская 37

ул. Актюбинская 40-44

с 18.00 до 22.00

ул. Комсомольская,32-50,29-43,54

ул. Корабельная 25-29

ул. Горького 1,3,8

ул. Дзержинского 28-41,45-53

ул. Дзигунского 16,3-19

ул. Розы Люксембург 40; 50-52

ул. Горького 2

ул. Рабочая 4,3,6-10,2,2-Б

ул. Корабельная 18

с 7.30 до 16.30

с. Кизиловое - ПК СТ «Байдарская долина»

пос. Любимовка: ул. Летчика Авдеева 12-18(чет),26,11-а,13-а,13,106-114(чет),118; ул. Летчика Мордина 6,10; ул. Летчика Канарева 1,3,6-10(чет),22,28,15,17,19,31; ул. Летчика Старикова 10,14,16,29-43(нечет); пр. Хуторской 2-14(чет),18-22(чет),1-21(нечет),29,35,37; ул. Летчика Алексеева 3,13; ул. Новая 63-81(нечет); ул. Федоровская 72-104(чет),61-а,59-б,61-81(нечет),108-128(чет),85-125(нечет),93,149-А,151-А,151-Б,167-А,183-А; ул. 1 линии 2-14(чет),32,35,37,47, 52,54,54-А; пр. Федоровский 4-а,2-24(чет),1-23(нечет); ул. 2 линия 40/1,40/4,40/2,16-32(чет), 39/9,40/10-А,47-А,49-А, 66,80,106/27,106/114,106/40,106/147,106/142,106/149; туп. Федоровский 3-а,3; ул. Летчика 29,39; ул. Качинское шоссе 35-А,35-Б,41,61;

с. Фруктовое: ул. Пушкина 6-А,1-25(нечет),2-28(чет); ул. Садовая 2-14(чет),1-43(нечет),29-А,29-Б; ул. Ленина 1-101(нечет),14,18,22,28-А,28-34(чет),38; гр. Кирюхина; пер. Кузнечный 2,2-А,3-9(нечет),8,10,14; ул. Виноградная 1-7(нечет),3-А,2-18(чет),15; ул. Сумская 3-11(нечет),4-10(чет),14

ЗАО С. Перовской 8,10,14,18,16,25,190/2,участок 3,7,331,332,333,347,423,432,439,648; 666/1,669,670,673/1, 716/1,726,1760,1761,1762,1763; пай 252,266; тракторный стан, тепличный комплекс; 389/2-к160 (ООО КФК «Аурум»)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50