В Крыму запаслись снарядами для противоградовых установок на полтора года

Сельское хозяйство в Крыму в этом году понесло убытки от непогоды Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Минсельхоз Крыма для защиты хозяйства закупил снаряды для противоградовых установок на ближайшие полтора года, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. По его словам, от града в этом году только в Нижнегорском районе пострадало 80% хозяйства.

- Сегодня мы закупили еще на полтора года снарядов для противоградовых установок. Каждый день стреляют, потому что надо спасать, один град может накрыть целое хозяйство, – сказал Рюмшин.

Ранее сообщалось, что в Керчи построят ферму по разведению осетровых за 17 миллионов рублей. Инвестор планирует реализовывать 20 тонн рыбной продукции ежегодно.

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