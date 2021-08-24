В Симферополе и Керчи на некоторых улицах нет воды 24 августа

Некоторые крымчане сегодня остались без воды Фото: Архив "КП"

Некоторые жители Крыма 24 августа остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе до 20.00 краны будут сухими по таким адресам: улица Б.Франко, улица Тренева, улица Декабристов, улица Г.Попова, улица Б.Хмельницкого, улица Дзержинского, а также на прилегающих улицах и переулках.

В Симферопольском районе водоснабжение сегодня ограничено до 00.00 по адресам: микрорайон Ак Мечеть: улица Усадебная, улица Янтарная, улица Умрют, улица Абдуль Тейфук, улица Ак Кая, улица Миндальная, а также на прилегающих улицах и переулках.

В Керчи до 00.00 воды не будет на улице Султана, улице Эски-Крым, улице Азизова, улице Куртиханова, улице Ученическая 11, 13, 15.

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

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