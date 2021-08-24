В Крыму полицейский в одиночку задержал троих преступников

Страж порядка в одиночку смог задержать троих преступников Фото: Архив "КП"

Полицейский в селе Строгановка Симферопольского района в одиночку задержал троих злоумышленников, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В ходе проведения оперативных мероприятий в лесу страж порядка заметил троих молодых людей, которые подозрительно себя вели. Нарушители пытались скрыться, но полицейский сумел их задержать. У одного из мужчин при досмотре обнаружили пакет с наркотиками. Возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления иных лиц и фактов возможной преступной деятельности, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Симферополем неизвестные умышленно повредили газопровод. Эксперты изучают детали на месте происшествия.

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