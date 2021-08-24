За последние сутки в Крыму выявили 349 новых случаев COVID–19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

За последние 24 часа на территории Республики Крым выявили 349 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Из них 349 человек самостоятельно обратились за медпомощью, еще 38 пациентов ранее контактировали с инфицированными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1344 человека, – сообщил Аксенов.

Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 57 978 человек, за истекшие сутки – 350.

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