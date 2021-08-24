Впервые в Симферополе пройдет военно-технический форум «Армия»

Десятки единиц современного вооружения и техники будут представлены в зонах статического показа в Симферополе. Фото: Форум «Армия-2021»/Вконтакте

В Симферополе впервые пройдет международный военно-технический форум «Армия-2021». Мероприятие запланировано на 09.00 на площадке аэродрома «Заводское».

- В рамках Форума военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота продемонстрируют жителям и гостям столицы Республики Крым динамический показ боевых возможностей военной техники, – цитирует КИА сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

На мероприятии состоится демонстрация тактических приемов современного боя, действия тактического воздушного десанта на вертолетах Ми-8, возможности танка Т-72Б3 и беспилотного летательного аппарата «Элерон-3». У гостей Форума «Армия-2021» будет возможность рассмотреть снаружи и внутри бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, танк Т-72Б3М и противотанковый комплекс «Хризантема». Кроме того, для посетителей мероприятия выступят артисты и музыканты военных, городских и районных творческих коллективов.

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