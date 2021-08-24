Власти Украины оценили потерю Крыма более чем в 100 миллионов долларов

На съезде 23 августа участники «Крымской платформы» обсудили вопрос возвращения Крыма в состав Украины. Фото: Владимир Зеленский/instagram

Центральный Киев оценил потерю Крымской Республики в более чем 100 миллиардов долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В убытки включили не только утраченные природные ресурсы, государственные активы, но и последствия для граждан, которые страдают от действий России.

- Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общий потенциальный ущерб на сегодня оценивается экспертами в размере более 100 миллиардов долларов, – цитирует Крым24 господина Шмыгаля, который выступил на саммите «Крымская платформа».

Справка: «Крымская платформа» – международный саммит, основанный по инициативе украинских властей. Первое собрание состоялось 23 августа в Киеве, участвовать в котором лидеры некоторых стран отказались в последний момент, прислав замену на уровне министров. Президент Украины объяснил это негативным влиянием России, которую многие лидеры стран Запада опасаются.

Напомним, что в Крыму прошедший саммит назвали фейком и «выхлопом вранья и русофобии».

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