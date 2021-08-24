Сергей Аксенов разрешил провести телесъемку соревнований КВН в Крыму

Игры КВН пройдут на территории Крыма рядом с Черным морем Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил провести телесъемку соревнований КВН, которые состоятся на Южном берегу Крыма. Об этом говорится в изменениях указа о повышенной готовности, введенный из-за коронавируса на территории полуострова.

В документе уточняется, что среди зрителей на мероприятии может присутствовать не более 500 человек.

- Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрещает проведение массовых мероприятий) не распространяется на проведение в период с 24 августа по 25 августа 2021 года…этапа кубка «Спецпроект КВН» (формат телевизионной съемки), с привлечением общего количества зрителей не более 500 человек, – говорится в тексте документа.

Напомним, что ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Крым в регионе действует с 17 августа 2020 года режим повышенной готовности.

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